Примгидромет: какой будет новогодняя ночь в Приморье

В Приморье последние выходные 2023 года порадуют жителей относительно теплой погодой — сильных морозов не ожидается, также как и обильных осадков, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромет.
В субботу минимальные температуры в регионе: −12…-18 °С, на северо-востоке края до −23 °С, на побережье −6…-11 °С.
«Днем 30 декабря с Китая на Корейский полуостров сместится циклон, его облачность накроет Приморье, но обойдется без осадков. День теплый, максимальные температуры от +3 °С на юге до −9 °С на севере», — сообщают синоптики.
Днем 31 декабря циклонический вихрь уйдет на Японские острова и Тихий океан, с севера распространится гребень антициклона, и снег прекратится и будет холоднее, чем накануне на 1−3 градуса.
Новогодняя ночь в Приморье ожидается морозной и без осадков.
Во Владивостоке в субботу существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха понизится до −6…-8 °С, днем повысится до −2…-5 °С.
В воскресенье ночью облачно, ветрено, пройдет снег. На дорогах станет скользко. Утром снег прекратится, днем прояснит, ветер станет сильнее. Температурный фон значительно отличаться не будет, в течение суток −7…-10 °С.
«Ночь на 1 января холодная с сильным ветром, осадков не ожидается», — рассказали в Примгидромете.