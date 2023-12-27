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Примгидромет: какой будет новогодняя ночь в Приморье

Синоптики рассказали, ждать ли снега 1 января.
Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 88% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье последние выходные 2023 года порадуют жителей относительно теплой погодой — сильных морозов не ожидается, также как и обильных осадков, сообщили ИА PrimaMedia в Примгидромет.

В субботу минимальные температуры в регионе: −12…-18 °С, на северо-востоке края до −23 °С, на побережье −6…-11 °С.

«Днем 30 декабря с Китая на Корейский полуостров сместится циклон, его облачность накроет Приморье, но обойдется без осадков. День теплый, максимальные температуры от +3 °С на юге до −9 °С на севере», — сообщают синоптики.

В ночь с 30 на 31 декабря циклон переместится в Японское море и вызовет на большей части Приморья небольшой и умеренный снег. На дорогах образуются снежный накат, гололедица. Минимальные температуры станут немного выше, чем накануне.

Днем 31 декабря циклонический вихрь уйдет на Японские острова и Тихий океан, с севера распространится гребень антициклона, и снег прекратится и будет холоднее, чем накануне на 1−3 градуса.

Новогодняя ночь в Приморье ожидается морозной и без осадков.

Во Владивостоке в субботу существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха понизится до −6…-8 °С, днем повысится до −2…-5 °С.

В воскресенье ночью облачно, ветрено, пройдет снег. На дорогах станет скользко. Утром снег прекратится, днем прояснит, ветер станет сильнее. Температурный фон значительно отличаться не будет, в течение суток −7…-10 °С.

«Ночь на 1 января холодная с сильным ветром, осадков не ожидается», — рассказали в Примгидромете.