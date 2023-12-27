В Павлодаре начали исчезать новогодние атрибуты за 53 млн тенге

Об этом рассказывает местный портал irbistv.kz. Ледовый городок на Естаевском спуске презентовали меньше недели назад. Работать над ним начали на земле без снега. Позже осадки все же пошли и, казалось, праздник удалось спасти, но погода вновь внесла коррективы.
Местные жители признаются, что, ступая на снег, проваливаешься. Ледяные блоки также приобрели более прозрачный вид. На месте разбросаны новогодние украшения, но абсолютно никакой праздничной атмосферы нет. Хочется заметить, что на создание того самого настроения ушло 53 млн тенге.
«Подрядчик несет ответственность, у него есть договорные обязательства, и я уже сказала, что это не только ледовые элементы, но это элементы из пластика, из дерева, из ДСП. Специально сделан такой комплекс, учитывая погодные условия. Мы видим, что у нас идет сдвижение температурного режима на +1, поэтому сделали такой комплекс, чтобы даже в теплую погоду можно было там гулять», — сказала заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.