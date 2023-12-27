В Павлодаре начали исчезать новогодние атрибуты за 53 млн тенге

«Подрядчик несет ответственность, у него есть договорные обязательства, и я уже сказала, что это не только ледовые элементы, но это элементы из пластика, из дерева, из ДСП. Специально сделан такой комплекс, учитывая погодные условия. Мы видим, что у нас идет сдвижение температурного режима на +1, поэтому сделали такой комплекс, чтобы даже в теплую погоду можно было там гулять», — сказала заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.