Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Символические «Лодочки» появились в Спортивной гавани Владивостока

Новый арт-объект закончили монтировать на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Источник: Аргументы и факты

Новая достопримечательность появилась во Владивостоке. Сооружение имеет форму трех рыбацких лодок, смотрящих носами в небо. Изваяние получило соответствующее название — «Лодочки». На создание и установку «лодочек» было потрачено около 5 миллионов рублей.

По информации VL.ru, на сегодня подрядчики заканчивают приводить территорию возле объекта в надлежащий вид и монтируют его подсветку.

Проектировались «Лодочки» в архитектурном бюро Concrete Jungle. Как сообщили его представители, конструкция, напоминающая цветок, должна напоминать горожанам о морской истории Владивостока. Однако она также весьма напоминает памятник спасению трёх китов, попавших в ледяную ловушку на Аляске в 1988 году. Тогда морских гигантов спас ледокол «Адмирал Макаров», а во Владивостоке перед входом в Феско Холл появилось памятное изваяние.

Проход к «Лодочкам» лежит через территорию частного яхт-клуба «Тихий океан» и нет уверенности, что его владельцы станут пропускать к арт-объекту всех желающих. Однако зимой можно пройти по льду.

искусство