Символические «Лодочки» появились в Спортивной гавани Владивостока

Новая достопримечательность появилась во Владивостоке. Сооружение имеет форму трех рыбацких лодок, смотрящих носами в небо. Изваяние получило соответствующее название — «Лодочки». На создание и установку «лодочек» было потрачено около 5 миллионов рублей.
По информации VL.ru, на сегодня подрядчики заканчивают приводить территорию возле объекта в надлежащий вид и монтируют его подсветку.
Проектировались «Лодочки» в архитектурном бюро Concrete Jungle. Как сообщили его представители, конструкция, напоминающая цветок, должна напоминать горожанам о морской истории Владивостока. Однако она также весьма напоминает памятник спасению трёх китов, попавших в ледяную ловушку на Аляске в 1988 году. Тогда морских гигантов спас ледокол «Адмирал Макаров», а во Владивостоке перед входом в Феско Холл появилось памятное изваяние.
Проход к «Лодочкам» лежит через территорию частного яхт-клуба «Тихий океан» и нет уверенности, что его владельцы станут пропускать к арт-объекту всех желающих. Однако зимой можно пройти по льду.