Символические «Лодочки» появились в Спортивной гавани Владивостока

Проектировались «Лодочки» в архитектурном бюро Concrete Jungle. Как сообщили его представители, конструкция, напоминающая цветок, должна напоминать горожанам о морской истории Владивостока. Однако она также весьма напоминает памятник спасению трёх китов, попавших в ледяную ловушку на Аляске в 1988 году. Тогда морских гигантов спас ледокол «Адмирал Макаров», а во Владивостоке перед входом в Феско Холл появилось памятное изваяние.