В Самарскую область поступили вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита

В Самарскую область поступила партия вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита в количестве более 9 тысяч доз. На этой неделе их доставят в детские поликлиники. Об этом сообщили в минздраве Самарской области.
— Это федеральная поставка комбинированных вакцин. Врачи-педиатры приглашают детей на иммунизацию по национальному календарю профилактических прививок, — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Отмечается, что в начале 2024 года регион ожидает новые партии вакцин в рамках централизованных поставок. Напомним, ранее в Самарскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт». Более 37 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции закупил сам регион.