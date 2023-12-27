Где покататься на бубликах в Екатеринбурге: подборка горок от ЕАН

Платные горки для тюбинга с прокатом в Екатеринбурге
Если у вас нет бублика, но очень хочется на нем прокатиться, да еще и в окультуренном месте, советуем обратить внимание на список горок для тюбинга с прокатом, расположенных на горнолыжных комплексах и в парках.
Уктус
Адрес: ул. Зимняя, 27.
График работы: пн, ср, чт, вс — с 10:00 до 22:00, вт — с 11:00 до 22:00, пт, сб — с 10:00 до 23:00.
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Если вы основательно подошли к катанию на бубликах на настоящей снежной горке в лесу — езжайте на Уктус. Подъем на горку для тюбинга стоит 90 рублей, но если есть желание и силы, можно бесплатно взойти на небольшую гору. Посетители спортивно-развлекательного комплекса отмечают, что для детей на территории можно найти много маленьких диких горок из завалов снега, на которых родители с детьми с удовольствием катаются на бубликах и санках.
Можно приехать со своим тюбингом, а можно взять напрокат. Час аренды «ватрушки» на Уктусе стоит 350 рублей в будние дни, 390 — в выходные и праздничные дни.
Парк Маяковского
Адрес: ул. Мичурина, 230.
График работы: пн-вт — выходной, ср-пт — с 12:00 до 20:00, сб, вс — с 11:00 до 20:00.
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«Тинькофф»-горка в ЦПКиО — одна из самых больших горок на Урале высотой 17 м. Здесь есть три ската на любой вкус: два экстремальных и один пологий. Из плюсов: горка работает при любой погоде благодаря искусственному покрытию, а тюбинги вместо вас доставляет наверх подъемник. Из минусов: придется после каждого спуска ходить по лестнице на пятый этаж, ведь именно такой высоты горка в парке Маяковского.
На этой горке аренда тюба входит в цену билета за один спуск: для взрослых — 100 рублей, для детей — 70 рублей.
«Радуга-парк»
Адрес: ул. Репина, 94.
График работы: с 10:00 до 22:00.
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Сюда можно приехать без своих тюбингов и взять их в аренду рядом с горкой. Для того, чтобы прокатиться с горы, необходимо приобрести карту гостя за 50 рублей и оплатить спуск — 400 рублей за 8 спусков в будние дни, 400 рублей за 5 спусков в выходные и праздники. В стоимость входит «ватрушка» и подъемник.
Кроме этого, горка находится на холме, с которого открывается вид на зимний город. Посетители отмечают, что в вечернее время стоит посетить «Радуга-парк» только ради живописного вида. А совсем рядом есть горка, где можно покататься на своем транспорте (бублики, ледянки, снегокаты) абсолютно бесплатно. Она точно такая же, но без подъемника, делятся советами екатеринбуржцы.
Бесплатные и дикие горки
Если у вас уже есть свой «транспорт» и вы хотите минимизировать затраты на развлечения, советуем посмотреть список бесплатных и диких горок для тюбингов.
Парк «Карасики»
Адрес: ул. Отдыха, 111/17.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Телефон: + 7 (343) 2000−709.
Парк отдыха «Карасики» находится на территории Шарташского лесопарка, и там можно найти две бесплатные трассы для тюбингов длиной 20 и 40 м. Кстати, напротив «Карасиков» на берегу озера каждый год заливают горку, которая спускается прямо на лед. Там со своими ледянками и бубликами прокатиться можно бесплатно.
Прокат в парке тоже есть — за 200 рублей можно взять бублик на час.
«Victory парк» в сети парковых зон «Место встречи»
Адрес: ул. Республиканская, 1а.
График работы: с 10:00 до 22:00 в зимний период.
Телефон:
На озере «Чемоданчик» на территории парка есть бесплатная горка с двумя скатами. Если захочется больше экстрима, там же установлена большая горка «Пик победы», но для ската с нее нужно приобрести абонемент за 150 рублей на безлимитное катание.
Из плюсов горожане отмечают месторасположение — рядом озеро и лес. Кроме этого, в парке есть беседки и развлечения для детей.
С приходом морозных дней холмы в парках Екатеринбурга превращаются в дикие снежные горки. Такие, например, есть у жителей Академа в Преображенском парке. Екатеринбуржцы отмечают, что склоны не слишком крутые, но отлично подходят для катания с детьми. Такая же холмистая местность и накатанные склоны есть в Основинском парке на улице Сулимого, 50. Там не меньше пяти склонов на любой вкус, и все они достаточно безопасны для катания с детьми. Еще одна бесплатная горка расположена на ВИЗе в небольшом сквере на ул. Татищева, 77.
ЕАН предупреждает, что в связи с переменчивой погодой перед посещением нужно уточнить расписание и график работы спортивных комплексов и парков развлечений, в которых вы хотите провести время.
Анастасия Чечулина