Где покататься на бубликах в Екатеринбурге: подборка горок от ЕАН

Если вы основательно подошли к катанию на бубликах на настоящей снежной горке в лесу — езжайте на Уктус. Подъем на горку для тюбинга стоит 90 рублей, но если есть желание и силы, можно бесплатно взойти на небольшую гору. Посетители спортивно-развлекательного комплекса отмечают, что для детей на территории можно найти много маленьких диких горок из завалов снега, на которых родители с детьми с удовольствием катаются на бубликах и санках.