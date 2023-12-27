В Кольцово из-за аномального снегопада задерживают рейсы

В настоящий момент отложены четыре рейса: до Нарьяна-Мара, Москвы, Урая и Санкт-Петербурга. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово. Там пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.
Вчера, 26 декабря, Екатеринбург встал в 11-балльные пробки, агрегаторы такси взвинтили цены, а в аэропорту Кольцово переносили рейсы. Власти вывели на дороги 232 снегоуборочные машины и 405 рабочих, однако справиться с таким объемом к утру 27 декабря не удалось. Как заявил синоптик Алексей Пулин, за вчерашний день в Екатеринбурге выпал 21 миллиметр снега. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года.