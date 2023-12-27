Для управления снегоходом теперь не нужно получать отдельные права

Как сообщает губернатор Сергей Цивилев в своём телеграм-канале, Владимир Путин подписал инициированный им закон об управлении снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов. Так, теперь не нужно получать права тракториста — достаточно водительских удостоверений категорий А, B, B1, С и D.
«У нас в регионе развивается туризм, в том числе снегоходный. В центрах зимнего отдыха работают пункты проката снегоходов. Решение Владимира Владимировича Путина упростить доступ к спецтехнике очень актуально — в преддверии новогодних каникул это привлечёт больше внимания жителей и гостей Кузбасса к активному отдыху всей семьей», — отметил губернатор.
Также мы писали, что министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко назвал ключевым в уходящем году развитие туризма в Шерегеше. К 2035 году власти планируют в 3 раза увеличить турпоток.