Для управления снегоходом теперь не нужно получать отдельные права

Как сообщает губернатор Сергей Цивилев в своём телеграм-канале, Владимир Путин подписал инициированный им закон об управлении снегоходов, квадроциклов и мотовездеходов. Так, теперь не нужно получать права тракториста — достаточно водительских удостоверений категорий А, B, B1, С и D.