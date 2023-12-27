В центре Калининграда отремонтируют дом-памятник с барельефом

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В центре Калининграда отремонтируют старинный дом с барельефами. Трёхэтажное здание находится на улице Черняховского, 17.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном Фонде капремонта, дом включили в план на 2024 год. Специалисты приведут в порядок фасад.
Здание на улице Черняховского входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Его построили в Кёнигсберге в 1925 году. На здании сохранились барельеф с изображением птицы и грозди винограда. Фасад также украшен рустом с розетками и сложным узором. На крыше уложена керамическая черепица.
Всего в 2024 году в Калининграде планируют обновить крыши и фасады на 92 жилых домах. Работы будут вести по программе Фонда капремонта.