В Новый год в Воронеже изменят маршруты автобусов и остановят троллейбусы

С 15:00 воскресенья, 31 декабря, до 3:00 понедельника, 1 января, в Воронеже будет закрыто движение автотранспорта в районе площади Ленина — главной городской новогодней площадки. Парковка там будет запрещена с 15:00 до окончания праздничных мероприятий.
В связи с этим изменятся автобусные маршруты, предупреждает Единый оператор городских пассажирских перевозок.
Маршрутки поедут:
№ 1КВ — с проспекта Революции по Пушкинской, Красноармейской, Кирова, ул. 20-летия Октября и далее по маршруту;
№ 1КС — с улицы 20-летия Октября по Фридриха Энгельса, Кольцовской проспекту Революции и далее по маршруту;
№ 3, 50, 51, 89 — с улицы Моисеева по ул. 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по Пушкинской, Красноармейской, Кирова, Моисеева и далее по маршрутам;
№ 5 — с улицы Моисеева по ул. 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по Кольцовской, ул. 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту;
№ 8, 32, 90, 97 — с улицы Плехановской по Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам;
№ 9КА — с проспекта Революции по Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;
№ 9КС — с улицы Плехановской по Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;
№ 20, 52 — с улицы Ворошилова по Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по Пушкинской, ул. 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;
№ 21 — с улицы Моисеева по ул. 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении — с проспекта Революции по Пушкинской, ул. 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту;
№ 27 — с улицы Ворошилова по Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по Пушкинской, ул. 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту;
№ 29 — с улицы 20-летия Октября по Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении — с проспекта Революции по Пушкинской, Красноармейской, Кирова, ул. 20-летия Октября и далее по маршруту;
№ 25, 35 — с улицы 20-летия Октября по Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улице Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, ул. 20-летия Октября и далее по маршрутам;
№ 37, 40 — с улицы Моисеева по ул. 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Плехановской по Пушкинской, Красноармейской, Кирова, Моисеева и далее по маршрутам;
№ 48, 86 — с улицы 20-летия Октября по Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской и далее по маршрутам. В обратном направлении — по улице Пушкинской, Красноармейской, Кирова, ул. 20-летия Октября и далее по маршрутам;
№ 49 — с улицы 20-летия Октября по Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по Пушкинской, ул. 20-летия Октября и далее по маршрутам;
№ 59 — с проспекта Революции по Пушкинской В обратном направлении — с улицы Пушкинской по Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;
№ 69 — с проспекта Революции по Пушкинской. В обратном направлении — с улицы Пушкинской по Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;
№ 70, С70, 88 — с улицы Ворошилова по Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по Пушкинской, ул. 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;
№ 80 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту.
Открытие главной елки Воронежа состоится 31 декабря в 17:00. На тройке орловских рысаков на площадь Ленина приедет Дед Мороз Черноземья. В мероприятии будут участвовать сказочные герои. Для трансляции мультфильмов и отечественных кинолент новогодней тематики установят светодиодный экран.