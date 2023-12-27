В Новый год в Воронеже изменят маршруты автобусов и остановят троллейбусы

С 15:00 воскресенья, 31 декабря, до 3:00 понедельника, 1 января, в Воронеже будет закрыто движение автотранспорта в районе площади Ленина — главной городской новогодней площадки. Парковка там будет запрещена с 15:00 до окончания праздничных мероприятий.