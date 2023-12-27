В Волгограде с 1 января проезд в электричке подорожает до 44 рублей

Внутри десятикилометрового сектора при перевозке багажа к стоимости поездки прибавится еще 6 рублей, по городскому тарифу придется доплатить 22 рубля. Бесплатно можно провозить ручную кладь весом не более 36 к и не превышающую 180 см по сумме всех измерений.