В Волгограде с 1 января проезд в электричке подорожает до 44 рублей

По Волгограду цена билета составит 44 рубля.
В Волгоградской области с 1 января 2024 года стоимость проезда в пригородных поездах внутри одной десятикилометровой зоны составит 22 рубля. Соответствующий приказ подготовили в комитете тарифного регулирования региона.
Единый городской тариф подорожает с 42 до 44 рублей. Его действие распространяется на следующие направления:
- ст. Волгоград-1 — о.п. Аэропорт;
- ст. Волгоград-1 — ст. Южная;
- ст. Волгоград-1 — ст. Тракторная-Пассажирская;
- ст. Волгоград-1 — ст. Волжский;
- ст. Волгоград-1 — ст. Гумрак;
- ст. Волгоград-1 — ст. Локомотивное депо им. М. Горького;
- ст. Волгоград-1 — о.п. 28-й км.
Льготы отменять не планируют. До 15 июня следующего года студенты и школьники могут заплатить лишь половину стоимости от полного билета, для детей до 7 лет поездка бесплатная.
Внутри десятикилометрового сектора при перевозке багажа к стоимости поездки прибавится еще 6 рублей, по городскому тарифу придется доплатить 22 рубля. Бесплатно можно провозить ручную кладь весом не более 36 к и не превышающую 180 см по сумме всех измерений.
Поездка в электричке для питомцев обойдется в 11 рублей по городскому тарифу, 5 рублей — в пределах одной десятикилометровой зоны.