В аэропорту Казани планируют построить новый перрон для стоянки самолетов

В аэропорту Казани планируется строительство нового перрона площадью 300 тысяч квадратных метров, сообщил Фарит Ханифов, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, передает ТАСС.

Расширение аэропорта связано с предстоящим саммитом БРИКС , в рамках которого ожидается прием около 33 широкофюзеляжных самолетов.

Ханифов подчеркнул, что цель проекта — обеспечить удобное размещение всех самолетов непосредственно в Казани, чтобы избежать необходимости отправлять их на отстой в другие города.