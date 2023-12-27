В аэропорту Казани планируют построить новый перрон для стоянки самолетов

В аэропорту Казани планируется строительство нового перрона площадью 300 тысяч квадратных метров, сообщил Фарит Ханифов, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, передает ТАСС.
Расширение аэропорта связано с предстоящим саммитом БРИКС, в рамках которого ожидается прием около 33 широкофюзеляжных самолетов.
Ханифов подчеркнул, что цель проекта — обеспечить удобное размещение всех самолетов непосредственно в Казани, чтобы избежать необходимости отправлять их на отстой в другие города.
Новый перрон будет располагаться рядом с третьим терминалом аэропорта, строительство которого запланировано на 2024−2026 годы.
Общая стоимость строительства перрона оценивается в 7−8 миллиардов рублей. Это важный шаг в подготовке к международным событиям и развитию инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток казанского аэропорта вырос на 30,8%. За весну и лето аэропорт обслужил около 3,5 млн пассажиров.