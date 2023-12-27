Движение в центре Петербурга ограничат 31 декабря и 1 января

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, с 00:00 по 23:59 31 декабря будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей на 24 участках дорог. Речь идет о Казанской площади, об участке Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Невского проспекта и других дорогах. Машины нарушителей будут эвакуировать.
С 18:00 31 декабря до 5:00 1 января будет прекращено движение автомобилей по 29 участкам дорог. В частности, Думская и Михайловская улицы, Казанская площадь, Дворцовый мост, Кирпичный переулок и другие локации.
С полным списком можно ознакомиться на сайте городского правительства.
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