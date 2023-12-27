Что не стоит делать, чтобы не оказаться бездомным: народные приметы на 28 декабря

Православная церковь 28 декабря чтит память Трифона Печенгского. В народном календаре дата получила названия: Трифонов день, Трифон, Стефан, Заря в рукавицах.
Что нельзя делать в грядущий четверг?
- Ссорится и ругаться — разногласия перерастут в серьёзный конфликт, уладить который в дальнейшем будет практически невозможно;
- Жаловаться на погоду — это может повлиять на здоровье сетующего человека;
- Ходить в гости. Тот, кто ослушается, может оказаться на улице, без дома или стать странником и долгие годы находиться вдали от родных;
- Смеяться над ближним. Прольёте столько же слез, сколько было смеха.
Приметы погоды:
- Погода 28 декабря указывает, какой она будет в марте;
- Синички поутру сильно чирикают — к похолоданию;
- Кошка в дом просится — к морозу.