Платить придется всем: некоторые налоги поднимут в 2024 году

В 2024 поднимут налоги на земельные участки и жилье, предупредил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.
Он напомнил, что еще в 2022 году одновременно во всех регионах России провели переоценку кадастровой стоимости земли. Но в 2023 году налог не стали изменять и насчитали его по старым значениям, так как в экономике сложилась непростая ситуация, объяснил эксперт. Но этот льготный период заканчивается в начале 2024 года, поэтому налог на земельные участки вырастет, предупредил Кулаков.
Кроме этого, в 2023 провели переоценку стоимости зданий и помещений, напомнил он. Поэтому сумма налога в 2024 году изменится, но не обязательно повысится, отметил эксперт. По его словам, кадастровая стоимость некоторых видов недвижимости не повысилась, а наоборот уменьшилась.
Квитанции с новым налогом на землю и недвижимость за 2024 год придут россиянам осенью 2025 года, напомнил Кирилл Кулаков в беседе с «РГ» (18+).