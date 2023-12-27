Платить придется всем: некоторые налоги поднимут в 2024 году

Он напомнил, что еще в 2022 году одновременно во всех регионах России провели переоценку кадастровой стоимости земли. Но в 2023 году налог не стали изменять и насчитали его по старым значениям, так как в экономике сложилась непростая ситуация, объяснил эксперт. Но этот льготный период заканчивается в начале 2024 года, поэтому налог на земельные участки вырастет, предупредил Кулаков.