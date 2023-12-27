На Воробьевской набережной начали капремонт пассажирского причала Сетунь

По словам заммэра, обновят гранитное мощение причала, восстановят бетонные поверхности, отремонтируют гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменят швартовые и отбойные устройства, установят новое перильное ограждение. «Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов», — добавил Петр Бирюков.