Участнику СВО из Керчи посмертно присвоили Почетный знак

Военнослужащему Владимиру Наумкину, погибшему в зоне проведения специальной военной, посмертно присвоен Почетный знак «За службу и верность, город-герой Керчь». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.
Градоначальник отметил, что вручил награду супруге погибшего бойца.
— Керчане с благодарностью чтят память о защитниках, отдавших свою жизнь за страну, ее жителей, — написал Брусаков.
Руководитель администрации подчеркнул, что Наумкин мужественно сражался и погиб как герой. Градоначальник добавил, что у бойца осталась большая семья. Керченские власти передали детям новогодние подарки.