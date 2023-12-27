Новогодний городок во Владивостоке откроется 30 декабря

Во Владивостоке в предстоящую субботу, 30 декабря, на центральной площади откроют большой новогодний каток, в котором установили каток и горку. В мэрии рассказали, что работать он будет в определенное время. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По информации городской администрации, расписание горки следующее:
30 декабря — с 12:00 до 22:00;
31 декабря-января — с 11:00 до 01:30;
График работы катка:
30 декабря — с 12:00 до 22:00; с 15:00 до 16:30 и с 19:00 до 20:30 — технические перерывы;
31 декабря — 1 января — с 11:00 до 01:30; с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30 — перерывы;
Отметим, ранее «Комсомолка» писала о том, что основным украшением центральной площади города станет главный символ предстоящего 2024 года — зеленый деревянный дракон. А кроме горки и катка здесь будут фотозоны, фудкорт, световые фигуры и многое другое.