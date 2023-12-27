Новогодний городок во Владивостоке откроется 30 декабря

Во Владивостоке в предстоящую субботу, 30 декабря, на центральной площади откроют большой новогодний каток, в котором установили каток и горку. В мэрии рассказали, что работать он будет в определенное время. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».