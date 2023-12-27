Погиб с гранатой в руке: под Волгоградом простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» Валерием Саблиным

В четверг, 28 декабря, в Светлоярском районе Волгоградской области проводят в последний путь бойца «Бессмертного Сталинграда» Валерия Саблина. Герой погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил волгоградский депутат Госдумы Андрей Гимбатов.
Валерий родился и вырос в Светлом Яру. Как только началась спецоперация, он, не раздумывая, поехал защищать мирное население. У Валерия был позывной «Орел».
«И ушел из жизни геройски, в бою, отстреливаясь до последнего патрона, с гранатой в руке! Очень любил Родину и не смог сидеть дома, когда снова пришло время встать на защиту Отечества», — уточнил депутат.
У Валерия осталась семья — супруга и дочь, а также младший брат. Прощание с бойцом начнется в 10.30 часов у Светлоярского ДК.