Красовский ответил на слухи о связи с умершим актером театра Et Cetera Черных

«Я не то, что никогда его не видел, я не знал о его существовании. Я к этому не имею отношения. Конечно, я его не знаю, не то, что не были знакомы. Мы не могли даже пересечься никогда в жизни. Я говорю, что это фантазия. Это люди, так сказать, с очень бурной фантазии. То есть даже мне не придет такое в голову придумать про себя, а я довольно, в общем, скажем так, сумасшедший человек», — сказал он.