Транспорт в Симферополе будет работать в обычном режиме 30 и 31 декабря

В субботу и воскресенье, 30 и 31 декабря, общественный транспорт в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом пишет «Крымская газета».
— В новогодние и праздничные дни общественный транспорт будет работать с 30 по 31 декабря в режиме рабочего дня, — отметил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
По его словам, это позволит людям, которые будут готовиться к Новому году, добраться в любую точку крымской столицы. Чиновник добавил, что с 1 по 8 января автобусы и троллейбусы будут ходить в режиме выходного. Сухацкий пояснил, что первые восемь дней 2024 года транспорт будет находиться на маршрутах с 6.00 до 23.00.