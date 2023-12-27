Транспорт в Симферополе будет работать в обычном режиме 30 и 31 декабря

По его словам, это позволит людям, которые будут готовиться к Новому году, добраться в любую точку крымской столицы. Чиновник добавил, что с 1 по 8 января автобусы и троллейбусы будут ходить в режиме выходного. Сухацкий пояснил, что первые восемь дней 2024 года транспорт будет находиться на маршрутах с 6.00 до 23.00.