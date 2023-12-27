В новогодние праздники в Уфе введут режим повышенной готовности

В дни новогодних праздников в Уфе будет действовать режим повышенной готовности. Об этом сегодня, 27 декабря, на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый вице-мэр столицы Сергей Кожевников.
Он отметил, что если для жителей и гостей города это будет праздник, то для них — это работа. Он призвал обратить внимание на новогодние площадки, где будут гулять дети и родители, и обеспечить стабильную работу служб на территории города. Прежде всего, без перебоев, по его словам, должно работать электричество, в домах должно быть тепло, вода и газ. Также необходимо учесть все погодные условия.
«На данный момент снежный циклон проходит по Челябинской области. Там выпали обильные осадки. Уфа также может попасть под него, и поэтому каждое предприятие должно быть готово к любой внештатной ситуации. В первую очередь, надо подготовить личный состав, график работы персонала и круглосуточное дежурство технических служб и аварийных бригад и полное взаимодействие. Никого искать в период внештатных ситуаций мы не должны», — отметил первый заместитель.