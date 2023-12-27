В новогодние праздники в Уфе введут режим повышенной готовности

Он отметил, что если для жителей и гостей города это будет праздник, то для них — это работа. Он призвал обратить внимание на новогодние площадки, где будут гулять дети и родители, и обеспечить стабильную работу служб на территории города. Прежде всего, без перебоев, по его словам, должно работать электричество, в домах должно быть тепло, вода и газ. Также необходимо учесть все погодные условия.