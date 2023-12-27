Снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку пройдет снег, днем во многих районах ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен слабый туман. Днем по северу в отдельных районах ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 4−9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.