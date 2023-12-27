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Снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: БЕЛТА

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку пройдет снег, днем во многих районах ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен слабый туман. Днем по северу в отдельных районах ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 4−9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем — от минус 1 по северо-востоку до плюс 6 по юго-западу.