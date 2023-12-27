Поезд «Шерегеш-экспресс» в новогодние каникулы будет курсировать ежедневно

Отправляться поезд из Новокузнецка будет в 7.03, а прибывать в Чугунаш в 9.56. Через 15 минут туристов повезут на автобусе до горы Зелёной (прибытие туда в 10.45). Обратно автобус от остановки на ул. Снежная до станции отправляется в 17.05. В Новокузнецк поезд прибывает в 21 час. Приобрести билеты можно за 10 суток до отправления.