Поезд «Шерегеш-экспресс» в новогодние каникулы будет курсировать ежедневно

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, с 30 декабря по 8 января туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать ежедневно. Снаряжение горнолыжники и сноубордисты могут провозить бесплатно.
Отправляться поезд из Новокузнецка будет в 7.03, а прибывать в Чугунаш в 9.56. Через 15 минут туристов повезут на автобусе до горы Зелёной (прибытие туда в 10.45). Обратно автобус от остановки на ул. Снежная до станции отправляется в 17.05. В Новокузнецк поезд прибывает в 21 час. Приобрести билеты можно за 10 суток до отправления.
18 ноября Шерегеш одним из первых в России открыл горнолыжный сезон. Несмотря на дождливую погоду, на горе собралось больше четырёх тысяч гостей, и мы рассказывали об этом подробнее. Также посёлок, вопреки всем заявлениям и ожиданиям, не приобретёт статус города. В статье написали почему.