Мэр Уфы считает озеленение города отдельным видом искусства

Горожанам не понравилось, во что сейчас превратился исторический центр города: где-то деревья спилили, где-то убрали сухие ветки, что улицы «облысели». Градоначальник уверил, что в столице высадят хорошие качественные крупномеры — липы.
«Для меня озеленение города — это отдельный вид искусства. Это отдельное желание, чтобы город был зеленым, чтобы поддерживать его статус, как самого зеленого, мы же знаем, что он в топе по этому показателю. Есть обязательные работы, которые нужно проводить. Они и проводились этим летом, в том числе кронирование. Важно, чтобы они служили долго и не представляли угрозу. 1000 деревьев мы кронировали. Мы не должны руководствоваться интересами одного года. Мы должны думать о будущем. Если сейчас упустим время, то вообще потеряем эти деревья. Мы взяли на себя эту ответственность. Уфимцев прошу отнестись к этому с пониманием. Следующей весной они снова расцветут, станут красивее».
Он также добавил, что на месте убранных деревьев будут высажены новые.
«Получил подтверждение на закупку 300 лип. Еще 150 в планах. Эти липы в охвате на не меенее 10 см — это хорошие крупномеры. Липа очень хорошо растет в Уфе. Они будут в центре города. У каждого дерева будет информация, кто его высадил, будет тематическая концепция. Давайте вместе их высадим, — обратился градоначальник к журналистам. — Чтобы у каждого появилось дерево, на которым он будет следить: аллея СМИ».
Он добавил, что город старается идти за трендами, в том числе московскими, и соответствовать им, внедряя самые смелые решения, что очень дорого.
«Но мы это делаем, чтобы осталась эта инфраструктура на десятки лет. Сделать один раз, но дорого и хорошо», — подчеркнул мэр Уфы.