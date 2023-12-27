Мэр Уфы считает озеленение города отдельным видом искусства

«Для меня озеленение города — это отдельный вид искусства. Это отдельное желание, чтобы город был зеленым, чтобы поддерживать его статус, как самого зеленого, мы же знаем, что он в топе по этому показателю. Есть обязательные работы, которые нужно проводить. Они и проводились этим летом, в том числе кронирование. Важно, чтобы они служили долго и не представляли угрозу. 1000 деревьев мы кронировали. Мы не должны руководствоваться интересами одного года. Мы должны думать о будущем. Если сейчас упустим время, то вообще потеряем эти деревья. Мы взяли на себя эту ответственность. Уфимцев прошу отнестись к этому с пониманием. Следующей весной они снова расцветут, станут красивее».