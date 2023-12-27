«Не уеду, пока вас не вытащу». Как южноуральцы спасали друг друга в снегопад

Рассказываем, как область справилась со стихией и как южноуральцы помогали друг другу.
Вытаскивал 40 минут
Вечером после снежной бури во дворах развернулись спасательные операции. Те, кто утром, когда стихия еще только набирала обороты, смог приехать на своей личной машине, вечером уже не могли выехать с парковки. За лопаты взялись стар и млад.
«“Я не уеду, пока вас не вытащу или пока не увижу, что за вами приехала машина и вас вытащила”. Парень на “Ладе” увидел, что мы не можем выехать из сугроба во дворе, и даже без нашей просьбы начал нам помогать. Вытаскивал он нас минут 40 как минимум, сначала со стороны багажника, потом зацепил со стороны капота. Он много раз мог сказать: “Извините, ребята, не получается”. Лопнул трос, но его это не остановило. И в итоге он нас вытащил», — рассказала детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова.
Уполномоченный подчеркнула, что в день снегопада много людей помогали друг другу:
«Это так трогает, просто не могу передать! Давайте еще раз поблагодарим всех людей, которые продолжают вытаскивать, выталкивать, откапывать, давать свой инструмент всем, кто сегодня в пути! Благодаря таким людям мы с вами никогда не останемся без помощи!» — призналась Майорова.
Соцсети пестрят благодарностями от тех, кому помогли пережить снежную стихию. Доехав до места работы, челябинцы вспоминают, что даже не спросили имен нежданных помощников.
«Хочу сказать спасибо двум неравнодушным молодым людям за то, что предложили мне свою помощь. Они помогли мне откопать мою машину и расчистили парковку на Жукова. Парни, спасибо вам огромное!» — пишет в социальной сети челябинка Анна Захарова.
«Большое Спасибо Человеку, который подвёз мою жену с остановки Северо-крымская до “Старта”. Здоровья и всех благ», — комментирует Андрей Абрамовских.
«Мир не без добрых людей. Что в морозы, что в снегопады. Сколько все-таки у нас хороших, скромных Человеков с большой буквы!», — радуется Наталья Пучкова.
«Большое спасибо водителю 41 маршрута, что не бросил жителей Кирзавода и приехал за нами!» — пишут благодарные пассажиры.
Занятия для учеников с 1 по 11 классы первой и второй смены в школах Челябинска 27 декабря решили проводить дистанционно. И это было правильно, потому что утром город вновь встал в 10-балльных пробках. Автобусы и трамваи утром горожане брали штурмом.
«Проходим, обнимаемся, помогаем друг другу!» — призывает по громкой связи водитель трамвая. Без обнимашек в такой давке никак, иначе не доедешь. Многие опоздали на работу.
«Все выезды из двора заблокированы машинами. Те, кто откопал свою личную ласточку, выехать не могут», — сообщали челябинцы. А потом выходили и вместе с соседями и вытаскивали машины по очереди.
2188 звонков дорожникам
В некоторых районах Челябинской области, примыкающих к федеральным трассам, высота снежного покрова 27 декабря достигла полуметра.
«На расчистке трасс 27 декабря работают 139 единиц дорожной техники: по Курганской области — 64, по Челябинской области — 75. Кроме нескольких участков трассы Р-254 “Иртыш”, где заканчивается уборка и обработка дорожного покрытия, движение по федеральным трассам Южного Урала и Зауралья свободное», — отчитались дорожники.
50 водителей, застрявших на федеральной трассе, приютили в пункте временного размещения в Троице, накормили и обогрели.
«Вчера на телефоны дежурно-диспетчерской службы поступило 2188 звонков, — сообщает пресс-служба УПРДОР “Южный Урал”. — Был побит рекорд по количеству звонков».
По данным регионального гидрометцентра, снегопады ожидаются в Челябинской области как минимум до 30 декабря. Южноуральцев призывают не выезжать на трассы без острой необходимости.