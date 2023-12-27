«Не уеду, пока вас не вытащу». Как южноуральцы спасали друг друга в снегопад

«“Я не уеду, пока вас не вытащу или пока не увижу, что за вами приехала машина и вас вытащила”. Парень на “Ладе” увидел, что мы не можем выехать из сугроба во дворе, и даже без нашей просьбы начал нам помогать. Вытаскивал он нас минут 40 как минимум, сначала со стороны багажника, потом зацепил со стороны капота. Он много раз мог сказать: “Извините, ребята, не получается”. Лопнул трос, но его это не остановило. И в итоге он нас вытащил», — рассказала детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова.