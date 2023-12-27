В Новосибирске в 2024 году собираются внедрить электронные медкарты

По информации правительства региона, медицинские учреждения уже несколько лет функционируют в рамках Единой централизованной медицинской электронной системы. Эта система обеспечивает врачей доступом к анамнезу пациента и результатам его обследований.
На встрече в ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал:
«Медучреждения региона уже несколько лет работают в Единой централизованной медицинской электронной системе, которая позволяет врачам видеть анамнез пациента и результаты его обследований. Это позволит легко пройти процесс внедрения электронных медицинских карт».
В начале 2024 года специалисты планируют завершить первый этап внедрения электронных медицинских карт. На втором этапе электронные медкарты будут доступны пациентам через портал Госуслуг.