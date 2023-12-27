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Василий Голубев: Ростовская область передала военным 600 тонн топлива и стройматериалов

Ростовская область, 27 декабря 2023. DON24.RU. Свыше 600 тонн стройматериалов и топлива поставлено в армию из Ростовской области с начала спецоперации. Такие данные привел в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев. Грузы поступили в соединения и войсковые части вооруженных сил.
Источник: Don24.ru

Кроме того, собрано и направлено военным более 5,3 тысячи тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 1,37 млрд рублей.

В частности, бойцам артполка доставили УАЗ и экскаватор для оборудования инженерных позиций. Бойцы получили антидроновые ружья, средства связи, квадрокоптеры, прицелы ночного видения и бинокли. Неравнодушные жители региона передали продукты питания, нательное белье, маскировчные сети.

Помимо спецсредств и транспорта военным переданы подарки для новогоднего настроения.

«Работу по оказанию помощи нашим военнослужащим обязательно будем продолжать», — пообещал глава донского региона.