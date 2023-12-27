Василий Голубев: Ростовская область передала военным 600 тонн топлива и стройматериалов

Ростовская область, 27 декабря 2023. DON24.RU. Свыше 600 тонн стройматериалов и топлива поставлено в армию из Ростовской области с начала спецоперации. Такие данные привел в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев. Грузы поступили в соединения и войсковые части вооруженных сил.