Установлено, что площадь и высота вольеров для бурых медведей не соответствуют нормативам. Также полы и стены помещений с бурой медведицей оказались поврежденными. В связи с этим там невозможно эффективно убраться и провести дезинфекцию.
Против директора зоопарка было возбуждено административное дело. Прокуратура потребовала устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных.
«Ъ-Казань».
Прокуратура нашла нарушения в работе казанского зоопарка
Прокуратура Приволжского района Казани нашла нарушения в работе городского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что площадь и высота вольеров для бурых медведей не соответствуют нормативам. Также полы и стены помещений с бурой медведицей оказались поврежденными. В связи с этим там невозможно эффективно убраться и провести дезинфекцию.