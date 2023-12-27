Прокуратура нашла нарушения в работе казанского зоопарка

Установлено, что площадь и высота вольеров для бурых медведей не соответствуют нормативам. Также полы и стены помещений с бурой медведицей оказались поврежденными. В связи с этим там невозможно эффективно убраться и провести дезинфекцию.



Против директора зоопарка было возбуждено административное дело. Прокуратура потребовала устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных.



«Ъ-Казань».