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Прокуратура нашла нарушения в работе казанского зоопарка

Прокуратура Приволжского района Казани нашла нарушения в работе городского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что площадь и высота вольеров для бурых медведей не соответствуют нормативам. Также полы и стены помещений с бурой медведицей оказались поврежденными. В связи с этим там невозможно эффективно убраться и провести дезинфекцию.

Против директора зоопарка было возбуждено административное дело. Прокуратура потребовала устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных.

«Ъ-Казань».

флора и фауна