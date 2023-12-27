Пермяков во время каникул ждут гадания и магический цирк

В дворцах культуры на протяжении всех выходных будут идти концерты и спектакли. В Пермской краевой филармонии пройдет Международный музыкальный рождественский фестиваль. «Светлый праздник музыки ежегодно объединяет в одном творческом поле разные традиции и культуры. Это очень добрый фестиваль и все участвующие в нем коллективы создают особые праздничные проекты. В этом году будет представлено 16 программ фортепианной, камерной, органной, джазовой, вокальной, народной, хоровой музыки и детских проектов», — сказано на сайте филармонии. Стоимость билетов — от 400 рублей.