Успейте загадать желание: южноуральцев ждёт мощный новогодний звездопад

Метеорный поток Квадрантиды начнётся с четверга, 28 декабря, и продлится до 12 января. Но пик активности можно наблюдать в ночь на среду, 3 января. Именно тогда при ясном небе южноуральцы смогут увидеть до 1−2 метеоров в минуту, или до 120 в час.
Метеорный поток Квадрантиды получил своё название от астрономически устаревшего созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.
Звездопад лучше всего будет виден с полуночи и до рассвета на северо-восточном горизонте неба.
Также в среду, 3 января, на небе загорится самый большой солнечный диск в 2024 году. Именно в этот день Земля окажется в перигелии, то есть в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Небесное светило будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.
В декабре южноуральцы на ночном небе могли наблюдать два мощных метеорных потока.