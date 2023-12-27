Успейте загадать желание: южноуральцев ждёт мощный новогодний звездопад

Также в среду, 3 января, на небе загорится самый большой солнечный диск в 2024 году. Именно в этот день Земля окажется в перигелии, то есть в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Небесное светило будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.