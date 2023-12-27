Нулевая стадия. Качество онкодиагностики в Подмосковье улучшилось

«Мы знаем, что рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин, хотя он выявляется и у мужчин, но значительно реже. Наш Маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию. За время его работы нам удалось обследовать около 2,5 тыс. пациентов и выявить 241 случай рака молочной железы, 77% из них — на ранней стадии», — рассказывает заведующая центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.