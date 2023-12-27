Нулевая стадия. Качество онкодиагностики в Подмосковье улучшилось

Год работы маммологического центра в Подмосковье прошел успешно — удалось на 10% повысить выявляемость рака молочной железы, в том числе раннюю — на 7%. Центр работает на базе Люберецкой областной больницы.
«Мы знаем, что рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин, хотя он выявляется и у мужчин, но значительно реже. Наш Маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию. За время его работы нам удалось обследовать около 2,5 тыс. пациентов и выявить 241 случай рака молочной железы, 77% из них — на ранней стадии», — рассказывает заведующая центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.
Цифровой маммограф, который установлен в центре, обладает функцией томосинтеза, позволяющей проводить послойную съемку молочной железы. Аппарат также оснащен приставкой для стериотаксиса — проведения биопсии или забора образца тканей молочной железы под контролем рентгеновского излучения. На вооружении специалистов маммологического центра есть и ультразвуковые аппараты экспертного класса.
«Чувствительное оборудование позволяет видеть мельчайшие изменения в тканях молочной железы, благодаря этому мы можем выявлять рак даже на нулевой стадии, когда раковые клетки не проникают вглубь тканей. За год мы выявили 9 случаев нулевой стадии рака молочной железы. Это очень важно, потому что при этом женщина полностью излечивается после хирургического вмешательства без каких-либо последствий и необходимости проводить такие виды лечения, как лучевая или химиотерапия», — добавила врач.
В центр обращаются жители не только Люберец, но и других округов Подмосковья. Получить консультацию специалиста можно по направлению от лечащего врача.