В центре Краснодара на три дня перекрыли движение транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Мероприятие будет проходить в Музыкальном театре «Премьера». Представления организованы для детей из семей участников СВО, социально незащищенных семей и детей-сирот.
Улица будет перекрыта в указанные дни с 06:00 и до окончания мероприятия.
Краснодарских автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.
Ранее «Новая Кубань» сообщала даты открытия новогодних елок в парках Краснодара. Из-за непогоды их откроют позже запланированного срока.