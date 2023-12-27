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В центре Краснодара на три дня перекрыли движение транспорта

В краевой столице в связи с проведением Губернаторской новогодней елки с 27 по 29 декабря перекрыли движение транспорта на участке улицы им. Орджоникидзе (от ул. Красноармейской до ул. Красной).
Источник: Новая Кубань

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Мероприятие будет проходить в Музыкальном театре «Премьера». Представления организованы для детей из семей участников СВО, социально незащищенных семей и детей-сирот.

Улица будет перекрыта в указанные дни с 06:00 и до окончания мероприятия.

Краснодарских автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Ранее «Новая Кубань» сообщала даты открытия новогодних елок в парках Краснодара. Из-за непогоды их откроют позже запланированного срока.