В центре Краснодара на три дня перекрыли движение транспорта

В краевой столице в связи с проведением Губернаторской новогодней елки с 27 по 29 декабря перекрыли движение транспорта на участке улицы им. Орджоникидзе (от ул. Красноармейской до ул. Красной).