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Парковку на площади Ленина в Воронеже запретят с 29 декабря

Главную городскую новогоднюю площадку освободят от автотранспорта.
Источник: РИА "Воронеж"

С 18:00 пятницы, 29 декабря, в центре Воронежа будет запрещена парковка автомобилей на площади Ленина на участке от ул. Плехановской до ул. Платонова. Это ограничение будет снято 8 января в 22:00, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Кроме того, с 18:00 субботы, 30 декабря, до 3:00 понедельника, 1 января, в центре Воронежа будет запрещена парковка на участке Плехановской от ул. Пушкинской до ул. Дзержинского, а также на площади Ленина, улице Кардашова, в Театральном проезде, на проспекте Революции (от Карла Маркса до площади Ленина) и улице Платонова (от Кирова до Станкевича).

В новогоднюю ночь возле площади Ленина полностью запретят движение автотранспорта. С 15:00 до 3:00 будут перекрыты:

Плехановская — от ул. Пушкинской до ул. Дзержинского;

Кардашова;

Театральный проезд;

проспект Революции — от Карла Маркса до площади Ленина;

сама площадь Ленина.

В связи с перекрытием улиц возле площади изменятся десятки автобусных маршрутов и остановятся троллейбусы на маршрутах № 7 и 99.