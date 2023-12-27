Парковку на площади Ленина в Воронеже запретят с 29 декабря

Кроме того, с 18:00 субботы, 30 декабря, до 3:00 понедельника, 1 января, в центре Воронежа будет запрещена парковка на участке Плехановской от ул. Пушкинской до ул. Дзержинского, а также на площади Ленина, улице Кардашова, в Театральном проезде, на проспекте Революции (от Карла Маркса до площади Ленина) и улице Платонова (от Кирова до Станкевича).