В Москве на международном форуме «Цифровая транспортация» представили лучшие транспортные проекты страны

От беспилотных технологий и до экопаромов
На международном форуме «Цифровая транспортация» были представлены значимые проекты для развития транспортной отрасли в России. Одним из центральных событий форума стал запуск первого в стране экопарома «Генерал Черняховский» в автономном режиме.
«Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально значимые грузы. Запуск парома в автономном режиме — результат работы, которая шла в течение нескольких лет. Благодаря реализации проекта Россия является одним из мировых лидеров в разработке и применении автономного судовождения» — сказал Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, дав команду на перевод судна в дистанционный режим работы.
Кроме того, на форуме были представлены и другие проекты использования беспилотного транспорта. Ранее в 2023 году стартовали грузоперевозки на автомобильном транспорте по трассе М-11 «Нева» между двумя столицами, а также началось коммерческое использование беспилотных авиационных систем.
От качества цифровых транспортно-логистических платформ и сервисов напрямую зависит конкурентоспособность российских компаний, комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Об этом на пленарной сессии «Быстрые цифровые победы: сделано в 2022—2023 гг. и будет сделано в 2024—2025 гг.» рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко:
Отрасль успешно решает и задачу по импортозамещению, для этого созданы 4 индустриальных центра компетенций. Реализуются 18 проектов на сумму более 19 млрд рублей.
На форуме приняли участие представители государственных органов, включая Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сенатора Артёма Шейкина, а также заместители министров транспорта и промышленности РФ.
Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов рассказал о реализации Федеральной государственной информационной системы «Такси», четырех Индустриальных центрах компетенций и 18 реализованных ими проектах, перспективах системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и создании цифровой платформы мониторинга перевозок пассажиров городским общественным транспортом.
Особое внимание на форуме было уделено беспилотным технологиям. Обсуждение актуальной проблематики для всех видов беспилотников вместе с топ-менеджерами технологических транспортных компаний состоялось в рамках сессии «Без экипажа: в воздухе, на воде, на дороге».
Форум в деталях
Свои решения для транспорта представили 25 стартапов и регионов России. За время проведения форума было подписано 10 соглашений. Трансляции сессий форума были доступны десяткам тысяч зрителей в социальных сетях и мессенджерах.
По словам директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полины Давыдовой, цифровизация транспортной отрасли началась уже давно: «У нас столько тем для обсуждений и выработки решений, что нам потребовался свой Форум по цифровой трансформации отрасли. Насколько я знаю, ни в одной отрасли форумов с таким широким охватом участников и тем для дискуссий еще не проводилось. Мы видим, что отрасль настолько интересна новым игрокам, что в ней сегодня представлены все цифровые экосистемы нашей страны. Первый Форум получился удачным — пришло 1500 человек не только из транспортной отрасли, но из смежных отраслей. Форум интересен малому и среднему бизнесу. Вместе мы подвели итоги цифровой трансформации отрасли за последние годы, вместе построили планы на будущее. В следующем году мы надеемся также провести “Цифровую транспортацию” и, не сомневаюсь, обсудить высокие достижения отрасли за прошедший год».
Форум посетили представители государственных органов, крупного транспортно-логистического бизнеса, компаний связи и IT. В сессиях приняли участие представители 25 стартапов и региональных решений из более чем 60 регионов России, а также 10 делегаций из дружественных стран. Общее число участников форума составило более полутора тысяч человек.