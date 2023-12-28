В Москве на международном форуме «Цифровая транспортация» представили лучшие транспортные проекты страны

По словам директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полины Давыдовой, цифровизация транспортной отрасли началась уже давно: «У нас столько тем для обсуждений и выработки решений, что нам потребовался свой Форум по цифровой трансформации отрасли. Насколько я знаю, ни в одной отрасли форумов с таким широким охватом участников и тем для дискуссий еще не проводилось. Мы видим, что отрасль настолько интересна новым игрокам, что в ней сегодня представлены все цифровые экосистемы нашей страны. Первый Форум получился удачным — пришло 1500 человек не только из транспортной отрасли, но из смежных отраслей. Форум интересен малому и среднему бизнесу. Вместе мы подвели итоги цифровой трансформации отрасли за последние годы, вместе построили планы на будущее. В следующем году мы надеемся также провести “Цифровую транспортацию” и, не сомневаюсь, обсудить высокие достижения отрасли за прошедший год».