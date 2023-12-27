Как казахстанцы отдохнут в 2024 году

В 2024 году казахстанцев на пятидневке ждет ровно сто обычных выходных — сразу на два месяца выпадает по пять полных уик-эндов, еще в четырех месяцах будет по девять дней отдыха, в на остальные полгода выходит по восемь выходных.
Если говорить о праздниках, то в следующем году и Рождество, и Курбан-Айт совпадают с выходными днями, а поскольку эти праздничные дни не переносятся, то казахстанцы отдохнут на два дня меньше, чем в этом году.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января — православное Рождество являются выходными днями (без переносов).
В 2024 году первый день Курбан-айта приходится на 16 июня.
Итак, давайте еще раз вспомним, сколько дней в следующем году будет выходными, поскольку это праздники.