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Как казахстанцы отдохнут в 2024 году

Високосный год внес свои коррективы в обычный темп смены рабочих и выходных дней, немного изменив число дней отдыха для казахстанцев.

В 2024 году казахстанцев на пятидневке ждет ровно сто обычных выходных — сразу на два месяца выпадает по пять полных уик-эндов, еще в четырех месяцах будет по девять дней отдыха, в на остальные полгода выходит по восемь выходных.

Если говорить о праздниках, то в следующем году и Рождество, и Курбан-Айт совпадают с выходными днями, а поскольку эти праздничные дни не переносятся, то казахстанцы отдохнут на два дня меньше, чем в этом году.

Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января — православное Рождество являются выходными днями (без переносов).

В 2024 году первый день Курбан-айта приходится на 16 июня.

Итак, давайте еще раз вспомним, сколько дней в следующем году будет выходными, поскольку это праздники.

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