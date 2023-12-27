В Беларуси с 21 ноября гололедные и холодовые травмы получили более 7,6 тыс. человек

В результате последствий гололедных и холодовых травм госпитализированы 765 пациентов, в том числе 78 детей. Это примерно на 70% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
«Это связано с наступлением оттепели. Тем не менее погода довольно изменчива. Стоит обратить внимание на правильность выбора обуви, манеру передвижения. Будьте осторожными на лестницах, горках и других потенциально опасных местах», — сказал представитель Минздрава.
Традиционную опасность, особенно для детей, представляют травмы, которые можно получить при катании на тюбинге.
«К счастью, в этом году их фиксируется немного. Кататься на тюбингах можно только в специально оборудованных местах. Ни в коем случае нельзя делать это вблизи дорог», — заключил Александр Пантюхов.