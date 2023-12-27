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В Беларуси с 21 ноября гололедные и холодовые травмы получили более 7,6 тыс. человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период с 21 ноября по 26 декабря 2023 года белорусские медики зафиксировали 7624 пострадавших от гололедных и холодовых травм, в том числе 1718 несовершеннолетних. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Александр Пантюхов, передает корреспондент БЕЛТА.
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Здоровье
Источник: Freepik

В результате последствий гололедных и холодовых травм госпитализированы 765 пациентов, в том числе 78 детей. Это примерно на 70% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Это связано с наступлением оттепели. Тем не менее погода довольно изменчива. Стоит обратить внимание на правильность выбора обуви, манеру передвижения. Будьте осторожными на лестницах, горках и других потенциально опасных местах», — сказал представитель Минздрава.

Традиционную опасность, особенно для детей, представляют травмы, которые можно получить при катании на тюбинге.

«К счастью, в этом году их фиксируется немного. Кататься на тюбингах можно только в специально оборудованных местах. Ни в коем случае нельзя делать это вблизи дорог», — заключил Александр Пантюхов.

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