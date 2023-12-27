В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд

«Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание: с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы “Безопасный город” там было построено и отремонтировано 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза», — рассказал Петр Бирюков.