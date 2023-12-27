Из-за затора на М4 в Ростовской области открыли мобильные пункты обогрева

Сейчас на участке трассы ведутся ремонтные работы, в результате образовался затор транспорта. Дорожники обещают завершить работы на левой полосе 28 декабря, затем они будут вестись по правой полосе. Речь идет об участке с 995 по 1007 км в сторону Новороссийска.