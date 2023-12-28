Как менялись новогодние традиции: от жертвоприношений до неоновых гирлянд

Тут следует искать корни не в славянских, а в кельтских традициях. Ранние кельты считали, что в этом дереве живет лесной дух. Это не лишено некоего смысла, потому что люди видели, что зимой все деревья теряют свои листья, а вот елка никаким образом не страдает из-за погодных изменений. Именно поэтому древние наделяли это дерево чудесными свойствами.