Как менялись новогодние традиции: от жертвоприношений до неоновых гирлянд

Колядки — как помощь Солнцу
«В праздновании Святок осталось много чего от языческого праздника древних славян Зимнего Солнцеворота», — гласят многие источники.
Исторические справки повествуют: начинали его праздновать в конце декабря, когда солнце поворачивало на лето, дни становились короче, а ночи длиннее.
С надеждой на потепление от движения солнца славяне-язычники с большим размахом отмечали праздник. Они делали все, чтобы разбудить природу от зимнего сна, славили Коляду, приносившего детям подарки, задабривали злого Мороза, нападавшего «на жито, пшеницу и прочую пашицу», а также веселились до утра, чтобы злые силы, торжествующие в эти дни, не завладели духом.
Как вишенка на торте — хождение по дворам ряженого люда, распевание песенок-колядок и прочие действа.
Вот так и переплетаются в народе христианские традиции и языческие обряды.
У православных христиан Святки — это святые, праздничные дни, начинающиеся с Рождества Христова и заканчивающиеся Крещением Господним. Верующим в эти дни предписывалось славить Рождество и Господа, посещать богослужения.
Жертвоприношения для елки
Интернет просвещает по поводу традиции наряжать елку: «На праздник Зимнего Солнцестояния собирались перед елью и начинали жертвоприношения. Для чего использовали как людей, так и животных».
Тут следует искать корни не в славянских, а в кельтских традициях. Ранние кельты считали, что в этом дереве живет лесной дух. Это не лишено некоего смысла, потому что люди видели, что зимой все деревья теряют свои листья, а вот елка никаким образом не страдает из-за погодных изменений. Именно поэтому древние наделяли это дерево чудесными свойствами.
Потому кельты были убеждены, что божество, населяющее елку, требует кровавых жертв, и друиды постоянно развешивали на ветвях елки внутренности жертв. Например, для этого использовали кишки, почки, сердце и печень.
Интересно, что у древних славян традиции наряжать елку не было. Это праздничный символ пришел от немцев в гораздо более позднее время.
Когда христианская церковь запретила жертвоприношения, народы Европы заменили внутренние органы шарами из дерева, которые в дальнейшем стали стеклянными, а кишки — тряпочными и бумажными гирляндами. Вот такая трансформация.