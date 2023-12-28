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Автомобилисты составили список ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

В список попало свыше 10 мест.

Автомолюбители составили список ям и выбоин на федеральной трассе М-4 «Дон». На территории Ростовской области в список попали 10 мест.

— примерно на 920−910 км в северном направлении ямы справа;

— 994−1020 км в обоих направлениях — колдобины;

— 969−960 км в северном направлении — правая полоса в плохом состоянии;

— перед поворотом на «Малинки» после Аюты;

— поворот на Астахов в сторону Ростова-на-Дону;

— примерно в 30 км до Шахт;

— от Гуково в сторону Каменска-Шахтинского по левой полосе яма с острыми бортами глубокая.

— после развязки Новошахтинск — Новочеркасск;

— яма в левом ряду на спуске к виадуку перед стелой «Каменск-Шахтинский» в северном направлении,

— огромные ямы с 926−927 км в сторону Чёрного моря.

При этом «карту ям» регулярно обновляют.

Напомним, ранее стало известно, что 28—29 декабря на М-4 «Дон» будут делать ремонт. Работы сразу же вызвали сильные пробки.