Автомобилисты составили список ям на М-4 «Дон» в Ростовской области

Автомолюбители составили список ям и выбоин на федеральной трассе М-4 «Дон». На территории Ростовской области в список попали 10 мест.
— примерно на 920−910 км в северном направлении ямы справа;
— 994−1020 км в обоих направлениях — колдобины;
— 969−960 км в северном направлении — правая полоса в плохом состоянии;
— перед поворотом на «Малинки» после Аюты;
— поворот на Астахов в сторону Ростова-на-Дону;
— примерно в 30 км до Шахт;
— от Гуково в сторону Каменска-Шахтинского по левой полосе яма с острыми бортами глубокая.
— после развязки Новошахтинск — Новочеркасск;
— яма в левом ряду на спуске к виадуку перед стелой «Каменск-Шахтинский» в северном направлении,
— огромные ямы с 926−927 км в сторону Чёрного моря.
При этом «карту ям» регулярно обновляют.
Напомним, ранее стало известно, что