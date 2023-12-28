Главный синоптик Приморья назвал самый холодный день новогодних праздников

Главный синопкти Приморья рассказал, какой сюрприз преподнесет погода жителям края в новогоднюю ночь и в новогодние каникулы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет».
Как уточнил Борис Кубай, в ночь на 31 декабря на юге края пройдет небольшой и умеренный снег. Днем в воскресенье он прекратится, но после этого как обычно похолодает, и усилится ветер. В новогоднюю ночь температура воздуха будет близка к норме, но из-за сильного ветра холод будет ощущаться до −20 градусов, если не ниже.
Новогодние каникулы пройдут без неожиданностей: погода, в основном, будет спокойной, а температурные качели будут незначительными. Пик похолодания придется на Рождество — 7 января, но уже через сутки снова начнет теплеть.
«Аномального холода в первой декаде января не ожидается. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех гидрометеорологов, всех сотрудников самых удаленных гидрометеорологических станций, всех жителей Приморского края с наступающим Новым годом и пожелать мира, счастья, благополучия и добра!» — подытожил Борис Кубай.