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Главный синоптик Приморья назвал самый холодный день новогодних праздников

Какой сюрприз преподнесет погода жителям Приморского края в новогоднюю ночь и в новогодние каникулы.
Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 94% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: PrimaMedia.ru

Главный синопкти Приморья рассказал, какой сюрприз преподнесет погода жителям края в новогоднюю ночь и в новогодние каникулы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет».

Как уточнил Борис Кубай, в ночь на 31 декабря на юге края пройдет небольшой и умеренный снег. Днем в воскресенье он прекратится, но после этого как обычно похолодает, и усилится ветер. В новогоднюю ночь температура воздуха будет близка к норме, но из-за сильного ветра холод будет ощущаться до −20 градусов, если не ниже.

Новогодние каникулы пройдут без неожиданностей: погода, в основном, будет спокойной, а температурные качели будут незначительными. Пик похолодания придется на Рождество — 7 января, но уже через сутки снова начнет теплеть.

«Аномального холода в первой декаде января не ожидается. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех гидрометеорологов, всех сотрудников самых удаленных гидрометеорологических станций, всех жителей Приморского края с наступающим Новым годом и пожелать мира, счастья, благополучия и добра!» — подытожил Борис Кубай.