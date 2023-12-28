Главный синоптик Приморья назвал самый холодный день новогодних праздников

Как уточнил Борис Кубай, в ночь на 31 декабря на юге края пройдет небольшой и умеренный снег. Днем в воскресенье он прекратится, но после этого как обычно похолодает, и усилится ветер. В новогоднюю ночь температура воздуха будет близка к норме, но из-за сильного ветра холод будет ощущаться до −20 градусов, если не ниже.