График вывоза мусора изменят в Хабаровском крае на новогодние праздники

Как рассказали в минЖКХ, с 30 декабря по 8 января будет обеспечено дежурство ответственных лиц и открыта «горячая линия», куда смогут обращаться жители. Кроме того, бытовые отходы будут вывозить чаще, поскольку в январские выходные их количество традиционно возрастает.