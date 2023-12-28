График вывоза мусора изменят в Хабаровском крае на новогодние праздники

Впоследствии регоператоры также организуют сбор ёлок, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как рассказали в минЖКХ, с 30 декабря по 8 января будет обеспечено дежурство ответственных лиц и открыта «горячая линия», куда смогут обращаться жители. Кроме того, бытовые отходы будут вывозить чаще, поскольку в январские выходные их количество традиционно возрастает.
«В местах, где контейнеры переполнены, частота вывоза мусора будет увеличена до двух раз в день. Планируется задействовать не менее 130 единиц техники», — отметила начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО Дарья Касьянова.
Регоператоры уже подготовились к изменённому режиму работы и взяли на контроль наиболее сложные участки. С 15 января они также будут принимать выброшенные новогодние ёлки, которые затем отправятся в зоосад «Приамурский».