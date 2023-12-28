Паромную переправу через Ольхон закроют 31 декабря

Кроме того, специалисты напоминают, что было открыто движение по трем ледовым переправам в Иркутской области. Среди них — переправа через реку Лена на автодороге Алымовка-Банщиково-Кондрашина в Киренском районе. Там могут проезжать автомобили не тяжелее пяти тонн, через Лену на дороге Подъезд к поселку Алексеевск в Киренском районе. Эта переправа рассчитана на 10 тонн, а также через реку Уда на дороге Нижнеудинск-Боровинок-Чуна в районе села Казачья Бадарановка. Там можно проезжать машинам, весящим не более пяти тонн.