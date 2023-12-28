На Свердловскую область надвигается новый снегопад

Осадки принесет активный циклон, который сейчас смещается с европейской части России в сторону Зауралья. Специалисты ждут, что во второй половине дня 28 декабря циклон принесет осадки в юго-восточные и восточные районы Свердловской области.
«Основной снег ожидается восточнее линии Каменск-Уральский — Ирбит. Циклон станет своего рода причиной похолодания в Свердловской области. Ориентировочно, пик похолодания придется на
А 28 декабря сохранится небольшая декабрьская прохлада. Днем ожидается от −4 до −9 градусов, ночью может похолодать до −10 градусов. Возможен небольшой снег.
Первые мощные снегопады накрыли Екатеринбург 26 декабря. Из-за осадков и метели возникли перебои с общественным транспортом. По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в городе с начала декабря выпала двухмесячная норма осадков. Побит рекорд 2002 года по объему выпавшего снега.