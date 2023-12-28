Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На Свердловскую область надвигается новый снегопад

Очередной снегопад придет в Свердловскую область в ночь на 29 декабря. Такой прогноз дал екатеринбургский синоптик Алексей Пулин.
Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 94% 750 мм рт. ст. +12°

Осадки принесет активный циклон, который сейчас смещается с европейской части России в сторону Зауралья. Специалисты ждут, что во второй половине дня 28 декабря циклон принесет осадки в юго-восточные и восточные районы Свердловской области.

«Основной снег ожидается восточнее линии Каменск-Уральский — Ирбит. Циклон станет своего рода причиной похолодания в Свердловской области. Ориентировочно, пик похолодания придется на 2—3 января», — написал Пулин в своем telegram-канале.

А 28 декабря сохранится небольшая декабрьская прохлада. Днем ожидается от −4 до −9 градусов, ночью может похолодать до −10 градусов. Возможен небольшой снег.

Первые мощные снегопады накрыли Екатеринбург 26 декабря. Из-за осадков и метели возникли перебои с общественным транспортом. По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, в городе с начала декабря выпала двухмесячная норма осадков. Побит рекорд 2002 года по объему выпавшего снега.