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Кузбассовцы поделились планами на новогодние праздники

Больше половины опрошенных будет отдыхать дома.

По данным службы исследований hh.ru, больше половины опрошенных кузбассовцев на новогодние праздники будет отдыхать дома (65%). Ещё 10% работников отправятся в путешествия (в основном по России), а 23% будет работать.

Большая часть «домоседов» — это юристы, представители среднего и высшего менеджмента, административный персонал и специалисты по подбору персонала. Путешествовать по стране запланировали преимущественно работники науки и образования. Чаще всего люди поедут в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область и Краснодарский край.

9% из тех, кто будет работать, продолжит это делать на своей основной работе (чаще это водители, сотрудники гостиниц и ресторанов), а 13% будут подрабатывать. Среди последних преобладают маркетологи, рабочий персонал и сотрудники из сферы образования.

Мы рассказывали, как на новогодние праздники будут работать поликлиники, а также делились рецептом счастливых каникул от психолога.