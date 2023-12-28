Кузбассовцы поделились планами на новогодние праздники

9% из тех, кто будет работать, продолжит это делать на своей основной работе (чаще это водители, сотрудники гостиниц и ресторанов), а 13% будут подрабатывать. Среди последних преобладают маркетологи, рабочий персонал и сотрудники из сферы образования.