Стало известно, как будет работать метро Новосибирска в новогоднюю ночь

Об этом сообщил новосибирский метрополитен. Жителей и гостей Новосибирска попросили взять на заметку время работы помещений.
Так, на станциях метро «Площадь Маркса», «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» вестибюли в праздник будут открыты до 3: 00.
На станциях «Заельцовская», «Площадь Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина» и «Березовая роща» вестибюль № 1 будет открыт до 24:00, а вестибюль № 2 — до 3:00.
На станции метро «Студенческая» будет открыт вестибюль № 1 до 22:00, вестибюль № 2 — до 3 ночи.
Вестибюли на «Октябрьской» проработают до 23:00 и до 3:00.
На станции метро «Красный проспект» вестибюль № 1 будет работать до 3:00, а вестибюль № 2 до 21:00.
Вестибюль № 1 и вестибюль № 2 на станции «Сибирская» будут открыты до 23:00 и до 21:00, соответственно.
Все станции метро уже оформлены в новогодней тематике. Помимо этого, перед праздником в метрополитене Новосибирска запустили тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия».