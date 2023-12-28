В Красноярске сегодня откроется главная городская ёлка на острове Татышев

«В этом году в Татышев-парке сделали сказочный ледовый городок с героями поэмы “Руслан и Людмила”, из отрывка “У Лукоморья”. Было создано 17 ледовых композиций: 3 большие горки с длиной ската более 60 метров, 2 средние и 2 маленькие, остальные — фигуры», — отметили в мэрии.