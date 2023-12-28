Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Красноярске сегодня откроется главная городская ёлка на острове Татышев

Открытие главной 55-метровой ёлки города состоится в 20:00.
новый год
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске сегодня состоится открытие главной городской ёлки. Об этом напомнили в мэрии города.

Праздничные ёлки во всех районах города уже зажгли свои огни. Осталась последняя — главная городская ёлка на острове Татышев. Торжественное открытие 55-метровой ёлки пройдёт 28 декабря в 20:00.

«В этом году в Татышев-парке сделали сказочный ледовый городок с героями поэмы “Руслан и Людмила”, из отрывка “У Лукоморья”. Было создано 17 ледовых композиций: 3 большие горки с длиной ската более 60 метров, 2 средние и 2 маленькие, остальные — фигуры», — отметили в мэрии.

Также здесь сегодня впервые откроют новую сцену со стеклянным куполом.

Ранее сообщалось о том, что на открытие главной городской ёлки можно будет доехать на бесплатном шаттле.