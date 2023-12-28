В Смольном объяснили, почему выселяют книжный магазин «Самокат»

По данным ведомства, договор аренды был заключен с ООО «Марта» и истёк в 2010 году, и с этого момента действовал в режиме неопределённого срока. «В адрес арендатора в декабре 2022 года было направлено уведомление об отказе от договора (в порядке, предусмотренном статьёй 610 ГК РФ) с предложением заключить договор аренды на новый срок по рыночной оценке», — рассказали в КИО. Но ООО «Марта» с заявлением о заключении договора аренды на новый срок не обращалось, добавили в ведомстве.