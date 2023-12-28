Назван город с самым грязным воздухом в Казахстане

«К самым грязным были отнесены Астана, Караганда и Актобе. Астанчане и карагандинцы страдают от смога, пыли и выбросов от ТЭЦ, жители Актобе вынуждены терпеть запах сероводорода. Только два города — Кокшетау и Кызылорда могут похвастаться статусом чистых. 11 городов имеют повышенный уровень загрязнения воздуха, остальные — высокий и очень высокий. Возглавляет антирейтинг Астана. Стандартный индекс загрязнения в столице в третьем квартале текущего года составил 16,2, при максимуме в 20», — пишет издание.