Как преодолеть предновогодний стресс, рассказал психолог КФУ

Перед Новым годом каждый пытается сделать максимум дел, а времени всегда не хватает. Как преодолеть предновогодний стресс, рассказал психолог из КФУ Ильдар Абитов.
Снизить тревогу и справиться с предновогодней многозадачностью можно с помощью специальных техник, пояснил психолог. Одна из них — «5−4−3−2−1».
«Для начала необходимо обратить внимание на зрительные образы вокруг: назвать пять вещей, которые видишь сейчас рядом с собой. Далее — назвать четыре звука, который слышишь прямо сейчас, затем — три ощущения, которые испытываешь в теле. Все это нужно делать постепенно, последовательно».
В дополнение можно назвать два запаха, которые чувствуешь, и одно вкусовое ощущение. К примеру, это может быть вкус любимой еды.
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