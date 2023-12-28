Как преодолеть предновогодний стресс, рассказал психолог КФУ

«Для начала необходимо обратить внимание на зрительные образы вокруг: назвать пять вещей, которые видишь сейчас рядом с собой. Далее — назвать четыре звука, который слышишь прямо сейчас, затем — три ощущения, которые испытываешь в теле. Все это нужно делать постепенно, последовательно».